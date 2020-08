Il tempismo di Paola Ferrari che si è detta «convinta che Briatore non sia positivo al Covid» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ci mette dentro anche gli aspetti penali, Paola Ferrari nel tweet su Flavio Briatore. La giornalista sportiva della Rai, infatti, pochi minuti prima del bollettino del San Raffaele con la conferma della positività al coronavirus dell’imprenditore aveva scritto: Sono convinta che Briatore non sia positivo al Covid19 e che l’onorevole Daniela Santanchè dica la verità. Diffondere notizie false volontariamente su questo tema sarebbe di rilevanza penale». LEGGI ANCHE > Il San Raffaele conferma: «Briatore positivo al test Covid» Paola Ferrari su Briatore e la non positività al coronavirus ... Leggi su giornalettismo

