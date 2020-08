Il taglio dei parlamentari e lo svuotamento della democrazia rappresentativa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Al referendum costituzionale di settembre votare NO significa difendere il Parlamento. La democrazia rappresentativa è per gli italiani una conquista recente frutto delle lotte partigiane e della fine del regime fascista. La grandezza di tale conquista fu che a una democrazia istituzionale si affiancarono i diritti sociali che soli danno valore alla democrazia rappresentativa e senza i quali essa rimane corpo morto. La rappresentatività, volente o nolente, ha delineato la cornice entro cui (...) - Tribuna Libera / parlamentari, Referendum costituzionale, Riduzione parlamentari Leggi su feedproxy.google

mattiafeltri : “Il taglio dei parlamentari è una trappola'. Il No del costituzionalista Michele Della Morte - mattiafeltri : I costituzionalisti per il No al taglio dei parlamentari superano quota 200 - ilriformista : Col taglio dei parlamentari basteranno una dozzina di senatori a libro paga per incidere sulla distribuzione delle… - BubaBubmar : RT @giuliaselvaggi2: Nel decidere se votare sì o no ricordatevi che ad invocare il taglio dei parlamentari sono quelli che mentre giocavano… - bezzifer : Taglio dei parlamentari, tentativo di abbattere le istituzioni per darle a Casaleggio -