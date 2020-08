IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 27 agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 27 agosto 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 27 agosto 2020Tristan giunge giusto in tempo per salvare Martin da Felisa, che però afferma di aver fatto fuori il neonato su richiesta di Angustias. Anche se pure Mercedes gli assicura che Soledad non lo sposerà mai, il Marchese prosegue nella sua intenzione di celebrare le nozze con la ragazza… A casa Castaneda si prepara la fuga di Juan, ma in extremis il ragazzo decide di restare a Puente Viejo. Tristan obbliga Francisca a ritirare la denuncia contro Pepa, intanto la Montenegro decide che Angustias deve essere assolutamente mandata in sanatorio con Felisa. Pepa esce dal carcere e trova ... Leggi su tvsoap

