Il San Raffaele in una nota: “Flavio Briatore positivo al covid mentre era ricoverato per altra patologia” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore è positivo al coronavirus. L’ospedale San Raffaele certifica la positività attraverso un comunicato, dopo le ultime notizie su una “prostatite come causa del ricovero”, confermate anche dallo stesso imprenditore. Briatore, stando a quanto si apprende dalla nota, era arrivato struttura ospedaliera per una patologia diversa da covid-19 e solo dopo è stato sottoposto a tampone, il cui esito è stato positivo. Si trova ora in isolamento, e “la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio”. Il diretto interessato in una intervista a Il Corriere della Sera di questa mattina, 26 agosto, aveva affermato: “Ho solo una ... Leggi su ilfattoquotidiano

