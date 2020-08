Il San Raffaele conferma: Flavio Briatore ha il covid 19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo interviste, incertezze, notizie di vario genere, alla fine la conferma arriva dal San Raffaele che mette la parola fine al “giallo dell’estate”. Flavio Briatore ha contratto il covid 19, è risultato positivo. Dalla clinica milanese confermano però in parte quello che Briatore aveva detto nella sua intervista al Corriere dalla sera. Sarebbe infatti arrivato in ospedale per un altro problema, poi, fatto il tampone, si sarebbe evidenziata la sua positività al covid 19. Nella nota diffusa dal San Raffaele, pubblicata da Fanpage, si evidenzierebbe che tutto è stato fatto nel massimo rispetto delle regole, per evitare situazioni di contagio. Si “ribadisce che la modalità ... Leggi su ultimenotizieflash

