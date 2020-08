Il romanzo “Il disagio della sera” di Marieke Lucas Rijneveld ha vinto l’International Booker Prize (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il romanzo Il disagio della sera dell’olandese Marieke Lucas Rijneveld ha vinto l’International Booker Prize, il più prestigioso premio letterario dell’editoria anglo-americana per i libri di narrativa tradotti in inglese da altre lingue. Il romanzo ha per protagonista una ragazzina Leggi su ilpost

