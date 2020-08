Il ristoratore cerca camerieri ma li trova solo in nero: basta sussidi, abbassateci le tasse (Di mercoledì 26 agosto 2020) «Io non farei cassa integrazione ma punterei sulla decontribuzione per i dipendenti, così lo Stato non ci rimette niente, non spende ed i lavoratori io li faccio venire a lavorare, trovo un accordo, non pago i contributi ma li tengo fino a che la situazione non si ristabilizza. Anche se si fanno solo dieci coperti sono dieci coperti ma si lavora. E non si sta chiusi». La crisi della ristorazione, l'autunno che avanza, i troppi bonus promossi dal governo, il pubblico che lavora in smart working: a parlare in questa intervista a «Il Tempo» è Bruno Berti, pratese, imprenditore del settore edilizio e titolare anche di alcuni ristoranti, tra cui «Il Porto» di Viareggio. Berti, sulle tasse cosa mi dice? «Dal punto di vista fiscale è da rivedere tutto il meccanismo perché non è ... Leggi su iltempo

Parliamo di posti di lavoro: in uno dei suoi ristoranti, «Il Porto», a Viareggio, lei questa estate cercava tre persone, due camerieri ed un lavapiatti, ovviamente da assumere in regola per la ...

Ristoratore trovato morto nel suo locale rimasto chiuso a causa della crisi

- FIRENZE, 24 AGO - "Il problema non era pagare i debiti perché quando uno fa un investimento e cerca di ampliare l'azienda e di stare meglio non è questo il problema. Il problema è l'incertezza del… ...

