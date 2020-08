Il ricorso del governo al Tar contro l’ordinanza di Musumeci (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri sera il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha annunciato di aver inviato alle autorità competenti una diffida ad adempiere alla sua famosa ordinanza che prevedeva che i migranti fossero sgomberati dalla Sicilia in toto entro lunedì a mezzanotte. In attesa di capire come mai l’ultimatum della mezzanotte sia in effetti scaduto senza che il governatore abbia mosso un dito nei confronti di quelli che voleva sgomberare (perché le ordinanze prevedono che chi le emette sia in grado di eseguirle, di solito…), a quanto pare il governo si è però svegliato sulla questione e sta preparando il famoso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che spiegherà a Musumeci quello che dovrebbe già sapere. Ovvero che non può prendere decisioni su ... Leggi su nextquotidiano

rtl1025 : ?? Il Governo sta esaminando tutti gli atti e si appresta ad impugnare l'ordinanza del presidente della Sicilia Nel… - LaStampa : Il Tar del Lazio respinge il ricorso, no alla riapertura delle discoteche - Key4biz : Non si riscontrano presupposti per il ricorso al principio di precauzione e sono ingiustificate le restrizioni, da… - fragio2000 : RT @GeMa7799: Migranti, Musumeci non cede. Pronto il ricorso del governo I giallorossi esaminano gli atti per procedere all'impugnazione in… - pensivin : RT @GeMa7799: Migranti, Musumeci non cede. Pronto il ricorso del governo I giallorossi esaminano gli atti per procedere all'impugnazione in… -