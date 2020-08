Il prezzo del Sì. Nicola Zingaretti fissa le condizioni del Pd (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari, tuttavia per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche dei regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze. Tutta la maggioranza ha sottoscritto questo accordo, ora faccio un appello affinché sia onorato”. Lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera Nicola Zingaretti, precisando che “il Sì va considerato solo un primo passo, in sé insufficiente di una riforma complessiva del bicameralismo e dell’insieme dell’attività legislativa”.“Se c’è la volontà politica si può approvare la riforma elettorale di un ramo del Parlamento ... Leggi su huffingtonpost

AMorelliMilano : STANGATA DA 5 MILIARDI IN ARRIVO! I #5Stelle propongono di aumentare il prezzo del diesel fino a renderlo più caro… - Inter : ?? | FINITA Triplice fischio del direttore di gara: si interrompe ai quarti il cammino in #UYL dell'Inter Primave… - _Carabinieri_ : Una polizza RCA acquistata su internet a prezzo conveniente, l'attesa di qualche giorno, e poi l’irreperibilità del… - GigiEinaudi : Infine un prezzo di benzina e gasolio anche di 50 centesimi superiore nell’Italia del nord rispetto alla Catalogna… - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Il prezzo del Sì. Nicola Zingaretti fissa le condizioni del Pd -

Ultime Notizie dalla rete : prezzo del Prezzo del pane: dal grano al prodotto finito, il costo aumenta 15 volte Il NordEst Quotidiano Mulan in live action arriva su Disney+: ma sarà a pagamento

Mulan in live action arriverà dal 4 settembre su Disney+: e questa è la bella notizia. La brutta notizia invece, è che per poter vedere questo film bisognerà pagare con accesso VIP ben 21,99€. Su Twit ...

"La Cina minaccia tutti noi. Gli europei devono reagire"

Del resto un Di Maio qualsiasi non può certo far paura a un ... sulle prime risparmierai, ma alla fine pagherai un prezzo molto più caro perchè scoprirai di aver messo a rischio la sicurezza dei tuoi ...

Mulan in live action arriverà dal 4 settembre su Disney+: e questa è la bella notizia. La brutta notizia invece, è che per poter vedere questo film bisognerà pagare con accesso VIP ben 21,99€. Su Twit ...Del resto un Di Maio qualsiasi non può certo far paura a un ... sulle prime risparmierai, ma alla fine pagherai un prezzo molto più caro perchè scoprirai di aver messo a rischio la sicurezza dei tuoi ...