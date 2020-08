IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 27 agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di giovedì 27 agosto 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 27 agosto 2020Armando (Pietro Genuardi) chiede a Marcello (Pietro Masotti) se il giorno dopo può lasciargli la casa libera. A quel punto il giovane Barbieri pensa che Ferraris voglia avere un incontro galante con qualche donna. In Caffetteria, Marcello e Salvatore (Emanuel Caserio) spettegolano su Armando e così Agnese (Antonella Attili) si insospettisce, ma poi il capo magazziniere rivela all’amica che ad ogni anniversario di morte della moglie Emma compie un suo rituale privato. Marta (Gloria Radulescu) dice ancora un mucchio di bugie a Vittorio ... Leggi su tvsoap

