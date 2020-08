Il Nì di Zingaretti. Il Sì al taglio dei parlamentari è solo il primo passo. “Va rispettato l’accordo sulla legge elettorale” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sì al taglio dei parlamentari, ma va rispettato l’accordo sulla legge elettorale. E’ la linea del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, che ne parla in un’intervista al Corriere della Sera. “Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari – spiega il leader dem – e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso”. “Tuttavia – ha aggiunto – per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze. Tutta la maggioranza ... Leggi su lanotiziagiornale

