Il Movimento è diventato il partito della Cina: così Grillo si è piegato a Pechino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tutti ricordano i suoi viaggi in Cina, le ospitate nel Paese del Dragone in veste di teorico e conferenziere… E ora qualche conto inizia a tornare. C’è Beppe Grillo, infatti, dietro la deriva del M5s verso la Cina, una mossa che ha reso il partito un vero e proprio punto di riferimento in Europa per il governo di Xi Jinping ora libero di espandere i suoi interessi economici e politici in Italia visto che il partito di Beppe è al governo. A tal proposito, La Verità, ha pubblicato oggi (26 agosto) un estratto del servizio di copertina di Panorama, a firma di Francesco Bonazzi, che proponiamo anche noi. “Chissà se quel che resta dell’elettorato a 5 stelle – esordisce Bonazzi – è davvero convinto che avere come alleati gli Stati ... Leggi su ilparagone

