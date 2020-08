Il mercato bianconero, le manovre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la clamorosa chiusura dei bianconeri per la mezzala dello Schalke 04, Weston McKennie, la Juventus continua a muoversi sul mercato. I torinesi infatti vogliono ringiovanire la rosa e Andrea Pirlo ha chiesto almeno cinque colpi. Il mercato bianconero sta entrando nel vivo. Il mercato a centrocampo Nella serata di ieri Paratici ha incontrato i dirigenti del Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli. Un incontro esplorativo per capire la disponibilità del Sassuolo e del giocatore ad avviare una trattativa. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport sarebbero partiti dei contatti tra PSG e la società bianconera. Il giocatore in questione è Leandro Paredes, argentino classe 94′ con un passato alla Roma. L’argentino piace molto a Pirlo per la qualità e la ... Leggi su sport.periodicodaily

Sport_Mediaset : #Bernardeschi apre al #Napoli, la #Juve chiede #Milik: #Raiola vede #AdL per sbloccare l'affare. L'agente del bianc… - Mcphilip75 : @AirJordan185 Ma soprattutto “che minchia sanno i giornalai del mercato bianconero “? - Mcphilip75 : @irrisolvibile E vogliamo parlare dei giornalai che non sanno un kaiser del mercato bianconero e brancolano nel bui… - Mcphilip75 : @EdoardoMecca1 E vogliamo parlare dei giornalai che non sanno un kaiser del mercato bianconero e brancolano nel bui… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Bernardeschi apre al #Napoli, la #Juve chiede #Milik: #Raiola vede #AdL per sbloccare l'affare. L'agente del bianconer… -

Ultime Notizie dalla rete : mercato bianconero Mercato Juve, trattativa avanzata per Barbieri del Novara ilBianconero La Juve e gli agenti di Cavani si sono parlati: la richiesta di Edinson e la risposta dei bianconeri

Tra un passo avanti e uno indietro, la caccia all'erede di Gonzalo Higuain prosegue senza sosta in casa Juve. Sull'asse Roma-Napoli resta tutto collegato per qu ...

Mercato, Milan 7 milioni per Ibrahimovic e Diaz. Schick verso il Bayer

ROMA – Il colpo di mercato di giornata lo piazza, a sorpresa, la Juventus che ha praticamente concluso l’acquisto di Weston McKennie con lo Schalke 04. Il 22enne centrocampista statunitense arriva in ...

Tra un passo avanti e uno indietro, la caccia all'erede di Gonzalo Higuain prosegue senza sosta in casa Juve. Sull'asse Roma-Napoli resta tutto collegato per qu ...ROMA – Il colpo di mercato di giornata lo piazza, a sorpresa, la Juventus che ha praticamente concluso l’acquisto di Weston McKennie con lo Schalke 04. Il 22enne centrocampista statunitense arriva in ...