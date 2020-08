Il martire ci ricorda la domanda di essenziale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sant’ Alessandro, 26 agosto. Una data e un nome che si collegano ancora nella mente di molti bergamaschi, certo non di tutti. Perché? Può darsi, semplicemente, perché posta a ridosso della settimana di Ferragosto che è, per eccellenza, la settimana delle ferie, la festa del patrono sposta un poco più in là conclusione del tempo di vacanza. Fino a cinquant’anni fa, l’arrivo alla Malpensata del circo e delle giostre in occasione della festa del 26 agosto, poteva essere, per chi abitava in città, un evento tanto significativo da impiantarsi nella memoria, quasi dimenticando la festa del patrono che era di fatto il motivo vero di un arrivo ludico del tutto eccezionale. Nell’ ultimo decennio una serie di iniziative costruite in sintonia fra l’Amministrazione comunale della città e gli Uffici diversi della ... Leggi su ecodibergamo

Oggi si festeggia san Bartolomeo apostolo

San Bartolomeo è apostolo e martire. Nasce nel I secolo a Cana, in Galilea; muore, probabilmente, nell’odierna Siria. Il suo vero nome è Natanaele. Conosce Cristo tramite l’apostolo Filippo. Dopo la R ...

