Il manifesto con Irma Filomena Nanni ed il suo dito medio: altro che leggenda a Rimini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Buona parte di coloro che si sono imbattuti nell’immagine del manifesto con Irma Filomena Nanni, nonna di 84 anni di recente passata a miglior vita, probabilmente hanno dato per scontato che si potesse trattare di una bufala. Così non è, perché l’anziana di Rimini aveva un carattere decisamente particolare e la sua famiglia ha deciso di commemorarla nel modo più idoneo alla sua personalità, strappando a tutti un sorriso dopo che il gesto del dito medio nel corso degli ultimi mesi aveva assunto altri significati in altri contesti sul nostro sito. Il dito medio nel manifesto per Irma Filomena Nanni Dunque, la notizia ... Leggi su bufale

