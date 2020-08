Il governo ha impugnato l’ordinanza di Musumeci sui migranti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il governo ha impugnato l’ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola. Il ricorso è già stato notificato alla controparte ed è già in corso il deposito al Tar della Sicilia. Alla base dell’impugnazione la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni. Un esito scontato, come il Viminale aveva sottolineato già nel fine settimana, sbugiardando l’iniziativa del governatore di centrodestra. Musumeci però ha voluto insistere nella sua provocazione, giustificandosi dietro al fatto di agire in quanto “soggetto attuatore per l’emergenza Covid”. Di fronte al ... Leggi su ilfattoquotidiano

