Il governo blocca Musumeci sui migranti: “E’ competenza dello Stato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il governo impugna l’ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti. Il governo dice no: il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci non può emettere ordinanze che chiudano hotspot o centri di accoglienza per immigrati. E’ una competenza dello Stato, non degli Enti … L'articolo Il governo blocca Musumeci sui migranti: “E’ competenza dello Stato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Vertice sulla scuola, scontro tra governo e Regioni

Un deciso "no" alle mascherine in classe e un avvertimento: "impossibile ripartire così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di non raggiungere istituti o luoghi di lavoro".

Un deciso "no" alle mascherine in classe e un avvertimento: "impossibile ripartire così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di non raggiungere istituti o luoghi di lavoro".