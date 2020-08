È il giorno di Melania. "Sono un'immigrata" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Valeria Robecco La first lady tenta il riscatto dopo il flop del 2016: "Trump sostiene le donne" È arrivata la notte di Melania Trump, colei che potrebbe rivelarsi la vera arma segreta del presidente americano per conquistare l'elettorato femminile in vista del voto del 3 novembre. La first lady È apparsa dal giardino delle rose della Casa Bianca, che ha appena rinnovato, in uno dei momenti più attesi della convention repubblicana. Lei, infatti, È vista come la figura chiave per raggiungere il cuore delle donne, in particolare dei sobborghi, che secondo gli esperti rappresenterebbero un punto debole per il tyccon. Già lunedì, nella giornata di apertura della quattro giorni di kermesse del Grand Old Party (in gran parte virtuale per l'emergenza coronavirus), la moglie ... Leggi su ilgiornale

