“Il futuro è con il Pd, insieme governiamo bene”. E così D’Incà seppellisce il M5S (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un amore che procede a gonfie vele, spinto dal vento dell’inciucio e del poltronismo, della politica di palazzo e dell’interesse. Un amore perfetto quello tra Pd e Stelle, che ora che si sono trovati promettono di non lasciarsi più. E a raccontare tutto con entusiasmo è nientepopodimeno che Federico D’Incà, il quale dice pure che fosse dipeso da lui, il M5S sarebbe anche sui territori in coalizione con il Pd già da un bel po’.”Già a gennaio in un’assemblea in Veneto sostenni che dovevamo presentarci alle Regionali assieme ai dem” rivendica D’Incà in un’intervista a Luca De Carolis per Il Fatto Quotidiano. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento spiega: “Stiamo governando molto bene con il Pd, portando avanti i temi del Movimento e aiutando il Paese in una fase delicata. Di ... Leggi su ilparagone

bonucci_leo19 : Il futuro si costruisce giorno dopo giorno. #LB19 #FinoAllaFine - GiovanniToti : Oggi le terapie intensive sono vuote in #Liguria, e stiamo lavorando affinchè restino così. Mentre le aule scolasti… - lucianonobili : La #scuola deve ripartire. Non possiamo permetterci che i ragazzi francesi e tedeschi tornino a scuola mentre i nos… - zazoomblog : “Il futuro è con il Pd insieme governiamo bene”. E così D’Incà seppellisce il M5S - #futuro #insieme #governiamo… - ale74ru : @ummiririnenti @007Vincentxxx la serietà, il futuro, il cambiamento manco fosse Berlinguer -

Ultime Notizie dalla rete : “Il futuro Tunnel stretto Messina: «Perché è meglio del ponte». Il progetto di Giovanni Saccà Corriere della Sera