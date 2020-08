Il Forum economico 2021 è stato annullato (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'appuntamento avrebbe dovuto avere luogo il prossimo gennaio. Potrebbe però aver luogo all'inizio dell'estate Leggi su media.tio.ch

Il Forum economico 2021 è stato annullato

DAVOS - L'edizione 2021 del Forum economico mondiale di Davos (WEF) non avrà luogo. Gli organizzatori hanno annullato l'evento a causa dell'attuale situazione internazionale in relazione alla pandemia ...

