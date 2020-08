Il dito medio alzato nella foto del manifesto funebre: così ha voluto la nonna “rock’n’roll” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La nonna più rock’n’roll che ci sia? Può darsi. A guardare la foto scelta per il manifesto funebre viene da dirlo, eccome. Perché la signora, 84 anni, scomparsa il 18 agosto e salutata con funerali in forma laica il 20, è lì col dito medio alzato. “‘Fanculo”. Alla vita? Alla morte? Forse a tutti quanti, come direbbero gli Zen Circus. nella pagina Facebook “Matti di Rimini“, dove è stato postato il manifesto, i like e i commenti non si contano. Da Spadarolo, Rimini, i figli e i nipoti fanno sapere che questa foto rispetta la mamma e la nonna: una tipa tosta, aperta, originale. Per la lapide, non c’è nemmeno ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Rimini, la defunta fa il dito medio sul manifesto funebre - Corriere : Sul manifesto funebre con il dito medio alzato: l’ultimo saluto di un’anziana signora - HuffPostItalia : Defunta fa dito medio sul manifesto. I parenti: 'Foto che la rispecchia: era originale' - lazuntini : RT @HuffPostItalia: Defunta fa dito medio sul manifesto. I parenti: 'Foto che la rispecchia: era originale' - danielemastracc : In un manifesto funebre a Rimini foto defunta che fa dito medio | -