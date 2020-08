Il discorso rassicurante di Melania Trump che racconta un'America distante da quella che ha diviso il marito (Di mercoledì 26 agosto 2020) Melania Trump segna la prima vera tregua nella campagna elettorale per le presidenziali Americane. La convention democratica era stata una costante demolizione delle politiche e della figura umana di ... Leggi su globalist

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Fabio86733588 : Melania Trump da donna intelligente fa un discorso equilibrato e rassicurante su suo marito non attaccando i suoi a… - utzpaolo : @DgsGiu @Akiro75 @GiacomoGorini In realtà il discorso completo era più complesso e per nulla rassicurante. L'errore… - villani_e : RT @gigi52335676: #inonda #inondala7 Il prof Galli è talmente rassicurante che gli farei fare un discorso alla Nazione -