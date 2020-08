Il Dipartimento di Stato USA condanna l’incontro fra Erdogan e Hamas (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Dipartimento di Stato USA condanna l’incontro fra il leader turco Erdogan e due leader di Hamas. Infatti, secondo Washington, Hamas sarebbe un’organizzazione terroristica. Incontro Erdogan-Hamas: condanna del Dipartimento di Stato La condanna da parte del Dipartimento di Stato americano sul recente incontro a Istanbul del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e due leader di … Leggi su periodicodaily

Il Dipartimento di Stato USA condanna l’incontro fra il leader turco Erdogan e due leader di Hamas. Infatti, secondo Washington, Hamas sarebbe un’organizzazione terroristica. Incontro Erdogan-Hamas: c ...

Nel 2015, 56 ecoballe contenti plastica compressa trasportate dalla Motonave Ivy sono state disperse in mare. Dopo cinque anni, lo scorso 22 luglio 2020 è stato deliberato lo stato di emergenza, della ...

