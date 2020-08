Il costituzionalista Onida per il sì al referendum (Di mercoledì 26 agosto 2020) Di seguito l’intervista rilasciata a La Repubblica dall’ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida. A cura di Giovanna Casadio. Professor Onida, lei quindi è favorevole al taglio delle poltrone. «Taglio delle poltrone è un’espressione che odio». Trecentoquarantacinque parlamentari in meno: è diventato grillino? «È vero che questa è una riforma proposta dai 5 Stelle, e non è che tutto quello che viene dai grillini sia per forza negativo. Ma essendo stata approvata, da ultimo, praticamente all’unanimità dalla Camera, e quindi da tutte le forze politiche in campo, penso che dire No senza una validissima ragione di merito, sia improprio. Il No aggraverebbe il fossato di sfiducia che già c’è tra cittadini e istituzioni». Per i ... Leggi su ilblogdellestelle

MPenikas : Il costituzionalista Onida per il sì al referendum - sandroz_it : RT @M5S_Camera: Il costituzionalista Onida per il sì al referendum - sandroz_it : RT @M5S_Senato: Il costituzionalista Onida per il sì al referendum - niedro : Il costituzionalista Onida per il sì al referendum - M5S_Senato : Il costituzionalista Onida per il sì al referendum -

Ultime Notizie dalla rete : costituzionalista Onida ‘Col taglio degli eletti il parlamento funzionerà meglio, anche senza correttivi’ Il Fatto Quotidiano Referendum: l’ex presidente della Consulta Onida si schiera per il Sì

“Con il taglio dei parlamentari le Camere potrebbero funzionare meglio”, in caso di vittoria del Sì non si rischia alcuno “squilibrio costituzionale”, mentre i correttivi – auspicati sui quali Zingare ...

‘Col taglio degli eletti il parlamento funzionerà meglio, anche senza correttivi’. L’ex presidente della Consulta Onida si schiera per il Sì

“Con il taglio dei parlamentari le Camere potrebbero funzionare meglio”, in caso di vittoria del Sì non si rischia alcuno “squilibrio costituzionale”, mentre i correttivi – auspicati sui quali Zingare ...

“Con il taglio dei parlamentari le Camere potrebbero funzionare meglio”, in caso di vittoria del Sì non si rischia alcuno “squilibrio costituzionale”, mentre i correttivi – auspicati sui quali Zingare ...“Con il taglio dei parlamentari le Camere potrebbero funzionare meglio”, in caso di vittoria del Sì non si rischia alcuno “squilibrio costituzionale”, mentre i correttivi – auspicati sui quali Zingare ...