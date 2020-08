Il coronavirus si porta via la moglie del Boss delle Cerimonie: un amore durato 50 anni e celebrato in tv (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rita Greco si è spenta all'età di 80 anni dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Cotugno di Napoli. Nella struttura sanitaria è giunta il primo giorno in cui si è sviluppato il focolaio di coronavirus nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli),. La donna aveva infatti contratto il Covid-19. Da quindici giorni era in ospedale e oltre al virus stava combattendo contro altre patologie pregresse. Quando è stata ricoverata, ha avuto al fianco il nipote, pure lui risultato positivo al tampone. Rita Greco era nota a tutti a Sant'Antonio Abate per essere la moglie di Antonio Polese il celebre Boss delle Cerimonie, il reality in onda su Real Tiime, scomparso qualche anno fa. La storia di Rita e il marito Antonio, ... Leggi su liberoquotidiano

OCE4NSELEVEN : a porta il coronavirus a anz!o e n3ttuno tutto ok ???????????????????? - padronfrollo : @PalliCaponera @paolaferrari_og @Briatore @DSantanche Dopo le tiroiditi da coronavirus di cui si parla nella comuni… - gattox : Coronavirus, Santanchè: 'Flavio Briatore è stato ricoverato per un'infiammazione alla prostata'… - gianniresta1 : @rubio_chef @matteosalvinimi Il naso è la porta di ingresso preferita dal coronavirus - InvestingItalia : L'impressionante crescita di #Amazon a #WallStreet in tempi di #coronavirus porta #Bezos verso il record di 200 mil… -