“Il coronavirus è una bufala”, ma la coppia si contagia e lei muore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una coppia negazionista ha respinto fino all’ultimo gli allarmi sul coronavirus senza mantebere le distanze e senza usare le mascherine. brian e erin, foto bbc news“Questo è un vero virus che colpisce le persone in modo diverso. Non posso cambiare il passato. Posso solo vivere oggi e fare scelte migliori per il futuro”. Hanno negato l’esistenza della pandemia fino all’ultimo senza mantenere le distanze di sicurezza o indossare la mascherina, ma ora che ha perso la moglie, Brian è consapevole del suo errore, e rimpiange la moglie che si poteva salvare. Brian Lee Hitchens, tassista della Florida, e sua moglie Erin avevano letto online che il virus era stato fabbricato, collegato al 5G e simile ad un’influenza normale. E ci hanno creduto, tanto da portarli ad ammalarsi gravemente e al ... Leggi su chenews

