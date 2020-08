Il Castello delle cerimonie in lutto, morta la vedova del ‘Boss’ don Antonio (Di mercoledì 26 agosto 2020) lutto nel Castello della Sonrisa, la celebre location del programma ”Il Castello delle cerimonie”, che in questi anni è diventato famoso per gli sfarzosi matrimoni, battesimi e feste in pieno stile napoletano che hanno appassionato i telespettatori di Real Time. È morta la signora Rita Greco, moglie di don Antonio Polese, ‘il Boss delle cerimonie’ dal nome della trasmissione tv in onda su Real Time. Rita era un volto molto amato dai telespettatori e, stando a quanto riporta NapoliToday, sarebbe rimasta vittima di covid. La donna aveva contratto il coronavirus e, per motivi precauzionali, considerando la sua avanzata età, era stata ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli. Purtroppo, ... Leggi su caffeinamagazine

