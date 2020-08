Il Castello delle Cerimonie in lutto: addio a Donna Rita, vedova del Boss delle Cerimonie (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il pubblico tv l'ha conosciuta prima come l'amata moglie e poi come vedova davvero inconsolabile di Don Antonio Polese, Il Boss delle Cerimonie: Donna Rita Greco, in Polese, è morta oggi, mercoledì 26 agosto, all'ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da un paio di settimane per coronavirus. Donna Rita era infatti tra i contagiati del cosiddetto 'focolaio' di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, nato proprio a La Sonrisa da alcuni membri della famiglia Polese di ritorno da Milano risultati positivi ai tamponi. Donna Rita aveva 80 anni e soffriva da tempo di altre patologie: le sue condizioni di salute si sono aggravate nella mattinata e poco ... Leggi su blogo

