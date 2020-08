Il caso Flavio Briatore, i tanti dubbi e l’unica certezza: non fare come lui (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore ha raccontato, al Corriere della Sera, di essere stato ricoverato per una «prostatite forte» e non per Covid-19. Positivo al virus? Lui non smentisce, dice di non saperlo, come non hanno smentito né il suo staff, né il San Raffaele, né il suo medico di fiducia Zangrillo. Al diffondersi della notizia battuta da L’Espresso, ci siamo chiesti se ci fosse una conferma da qualche parte, e per questo avevo contattato telefonicamente diverse fonti in cerca di una risposta, iniziando dall’ufficio stampa del San Raffaele che ieri era venuto a conoscenza del ricovero dai media e che oggi – risentito nuovamente questa mattina – non rilascia dichiarazioni, rimandando al comunicato stampa del Billionaire che conferma solo il ricovero senza specificare per cosa. Da altre fonti ... Leggi su open.online

