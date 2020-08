Il carro armato che si comanda con il joypad dell’Xbox (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Photo credit JACK GUEZ/AFP via Getty Images)Il settore militare storicamente è sempre stato una fucina di innovazioni tecnologiche che sono poi diventate mainstream e messe a disposizione di tutti i consumatori. E non è un caso se in Israele, la Israel Aerospace Industries (IAI), la principale industria aeronautica del paese che produce sistemi missilistici per uso militare, stia attualmente testando un carro armato super tecnologico, denominato Carmel, che consente ai soldati di utilizzare un controller dell’Xbox per controllare lo sterzo, gli armamenti e ogni altro tipo di operazione. Dall’esterno Carmel sembra un tradizionale carro armato, con forma rettangolare, cingoli e colorazione militare; nella parte superiore troviamo sensori, telecamere e lo ... Leggi su wired

alessiaacm : Il nostro bomber preso da un momento di romanticismo prova a baciare il suo compagno di squadra preferito Franco Ca… - Oriana_Mati : @stronkthinkingm Grazie Grazie...arrivo col carro armato ?? - ToniM97 : RT @P_Rocchetti87: @cbc556bddb364a1 @Datafriedkin @Ern4Pel @gizzo97 @Teleradiostereo Sead Kolasinac, il distruttore oppure il carro armato - gizzo97 : RT @P_Rocchetti87: @cbc556bddb364a1 @Datafriedkin @Ern4Pel @gizzo97 @Teleradiostereo Sead Kolasinac, il distruttore oppure il carro armato - RadioItaliaIRIB : Russia presenta il 'carro armato del futuro' -

Ultime Notizie dalla rete : carro armato Il carro armato che si comanda con il joypad dell Xbox Wired.it La Russia lancia la competizione tech militare del Dronbiathon

Mosca, 26 ago. (askanews) - Per la prima volta, si sono svolte gare notturne di droni a Mosca, sul territorio del Patriot Convention and Exhibition Center nell'ambito del campionato internazionale di ...

America2020: l'ipercinetico Trump e la cometa di Haley

AGI - Le campagne sono vinte (e perse) sul campo. Questa è la lezione che alla fine arriverà da America 2020. Non c'è coronavirus che tenga, dominano le forze che vide per la prima volta il genio di I ...

Mosca, 26 ago. (askanews) - Per la prima volta, si sono svolte gare notturne di droni a Mosca, sul territorio del Patriot Convention and Exhibition Center nell'ambito del campionato internazionale di ...AGI - Le campagne sono vinte (e perse) sul campo. Questa è la lezione che alla fine arriverà da America 2020. Non c'è coronavirus che tenga, dominano le forze che vide per la prima volta il genio di I ...