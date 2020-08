Il capitano del Manchester United Maguire condannato per la rissa a Mykonos (Di mercoledì 26 agosto 2020) È stato condannato a 21 mesi e 10 giorni di reclusione il capitano del Manchester United, Harry Maguire, a seguito di una rissa avvenuta il 20 agosto a Mykonos. Il calciatore è stato ritenuto colpevole di condotta violenta, tentata corruzione e insulti. Di 13 mesi, invece, è la pena inflitta al fratello del calciatore, Joe Maguire, e l’amico che lo accompagnava. A seguito della notizia, il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha escluso il difensore dello United dai convocati per i prossimi appuntamenti per la Nations League. Secondo l’accusa, il 27enne avrebbe provocato una rissa scoppiata fuori da un locale nella notte del 20 agosto scorso sulla famosa isola greca, dove il ... Leggi su ilfattoquotidiano

