Il Cairo International Film Festival premia Wahid Hamed, con Golden Pyramid Honorary Award alla carriera (Di mercoledì 26 agosto 2020) CIFF premia Wahid Hamed. La sceneggiatura costituisce il primo e fondamentale passo nella realizzazione di tutte le opere cinematografiche e di fiction televisive. In questo lavoro una parte importante lha svolta Wahid Hamed in oltre 50 anni di carriera. per questo motivo il Cairo International Film Festival lo premia con il Golden Pyramid Honorary alla carriera. Motivazioni (CIFF premia Wahid Hamed) Il Cairo International Film Festival (CIFF) onorerà lo sceneggiatore egiziano ...

Ultime Notizie dalla rete : Cairo International Cairo International Film Festival: lo sceneggiatore Wahid Hamed premiato con il Golden Pyramid Honorary Award PaeseRoma.it Amnesty international, un flash mob per patrick zaki

Mercoledì 26 agosto, a Milano, Amnesty International Lombardia manifesterà per chiedere la scarcerazione dello studente dell'Università di Bologna Patrick Zaki. L’appuntamento è alle 17:30 in Piazza d ...

Egitto, sentenza scandalosa: difensore dei diritti umani in esilio condannato a 15 anni di carcere

Il 25 agosto la quinta sezione del tribunale antiterrorismo del Cairo ha condannato il difensore dei diritti umani in esilio Bahey el-Din Hassan a 15 anni di carcere per le false accuse di “offesa al ...

