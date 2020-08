“Il buongiorno è più triste”. Marco, il marito di Benedetta Rossi si commuove sui social. Cosa è successo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Benedetta Rossi, il marito Marco ricorda il cane scomparso: “Il buongiorno senza Nuvola è più triste”. E’ una mattina come le altre a casa della foodblogger più famosa d’Italia, si parla di caffè e nuovi modi per degustarlo, ma il ricordo dell’amato animale è sempre presente e il racconto si fa più intenso. La colazione a casa di Benedetta Rossi è sempre una scoperta, piena di novità e curiosità da replicare. Questa mattina la foodblogger ha ripreso il marito Marco mentre preparava un caffè francese, ma presto il buongiorno della coppia ai follower si è trasformato in un dolce ricordo del cane Nuvola, la cui ... Leggi su caffeinamagazine

