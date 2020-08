Il 31 agosto si decide quando partirà il campionato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come riporta in una nota l’Ansa è stata convocata per le ore 12 di lunedì 31 agosto la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 4 agosto e alle comunicazioni del presidente, ci saranno diversi punti tra cui l’informativa del segretario generale, le nomine di competenza. le modifiche regolamentari. Ma soprattutto si dovrà prendere una decisione definitiva sulle date dell’attività agonistica ufficiale per la stagione sportiva 2020/2021. Data attualmente fissata per la Serie A al 19 settembre, ma che potrebbe slittare, magari in conseguenza delle novità sull’andamento dei contagi da coronavirus anche tra i tesserati delle società L'articolo Il 31 agosto si ... Leggi su ilnapolista

