Idrossiclorochina, ricerca in 33 ospedali italiani: riduce la mortalità da Covid-19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) A questo link https://www.aifa.gov.it/-/Covid-19-le-motivazioni-della-decisione-aifa-sull-uso-di-Idrossiclorochina-e-clorochina nk le linee guida dell'Agenzia italana del farmaco, Aifa, sull'... Leggi su globalist

RRmpinero : RT @globalistIT: - globalistIT : - ANSA_Salute : Secondo una ricerca condotta dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del #Neuromed di #Pozzuoli, pubblicata… - AppiaPolis : New post (LA RICERCA DI NEUROMED: L'IDROSSICLOROCHINA RIDUCE RISCHIO MORTE COVID DEL 30%) has been published on App… - ilmessaggeroit : #covid, studio: «#idrossiclorochina riduce mortalità ospedaliera». Polemica con Oms che voleva lo stop -