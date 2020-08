Ibrahimovic, ci risiamo. Smentita di Raiola: "Fake News, non ha rinnovato col Milan" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Con un post dal suo profilo ufficiale Twitter l'agente dello svedese, Mino Raiola, ha risposto alle notizie che vedevano imminente il prolungamento di contratto Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic risiamo

90min

Tutta "colpa" di Mino Raiola. È risaputo quanto sia difficile trattare con il procuratore italo-olandese, figuriamoci quando di mezzo c'è un assistito importante - e ingombrante - come Ibrahimovic. Be ...Dieci mesi per preservare un patrimonio. vedi letture. Le parole di Paolo Maldini in conferenza stampa non tranquillizzano i tifosi del Milan, ma non rappresentano neanche un pericoloso campanello d'a ...