I pediatri: "Non sottovalutate i bambini, sapranno usare la mascherina anche a scuola" (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - "Mai sottovalutare i bambini: hanno risorse superiori di quelle che immaginiamo". E anche sulle mascherine a scuola sapranno stupirci. L'invito arriva dal professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, primario del Bambino Gesù e membro del Cts, che ne ha parlato con l'AGI, cercando di fugare i dubbi sulla capacità dei più piccoli di tenere la mascherina a scuola, quando non sarà possibile stare alla distanza di almeno un metro. Una regola che varrà in vista della ripartenza in aula per i bambini dai 6 anni in su. Non c'è da avere paura, dunque: non disattenderanno la raccomandazione. "Sono molto più ricettivi degli adulti - ... Leggi su agi

