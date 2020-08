I concerti di Samuel rimandati per Coronavirus: annunciate le nuove date (Di mercoledì 26 agosto 2020) I concerti di Samuel rimandati dopo un caso di positività tra lo staff. A un giorno dall'annuncio del ritorno in radio con un singolo, Tra Un Anno, arriva anche la notizia dello stop momentaneo al tour che ha tenuto negli ultimi giorni e in una dimensione molto particolare, quella marina. A rivelare della decisione di fermare il tour, è stato proprio Samuel Romano, intervenendo sui suoi canali social. "Fermarsi era doveroso, ma tra qualche giorno potremo ripartire. Il buon senso e il dovere di garantire la salute di tutti (staff e spettatori) sono i motivi per cui ho dovuto riprogrammare alcune date del #GolfoMisticoLive. Ho preferito aspettare per precauzione, sto bene e presto potremo rivederci dal vivo!". Tutte le date sono rimandate, a ... Leggi su optimagazine

