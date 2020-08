I banchi monoposto per la scuola e i misteri del bando di Arcuri (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Sole 24 Ore oggi fa tre domande a Domenico Arcuri sui banchi monoposto “anti-covid” per le scuole italiane. Ovvero: chi ha vinto l’appalto? È cambiata la tipologia di fornitura prevista dalla gara? Saranno rispettati i tempi prorogati per la consegna? Il commissario alla scuola Arcuri ha infatti fatto sapere che sono stati firmati i contratti con le imprese vincitrici del bando emanato lo scorso luglio e che prevede la fornitura di due milioni di banchi monoposto e 350mila sedute innovative. Il bando iniziale è stato modificato più volte ampliando i criteri richiesti per partecipare e posticipando la data per le offerte e la consegna. Ma qui, spiega oggi Giovanna Mancini sul quotidiano di ... Leggi su nextquotidiano

