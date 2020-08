"Ho viaggiato con la febbre", "Sei da denuncia". Scatta l'ira contro Federico Fashion Style - (Di mercoledì 26 agosto 2020) Novella Toloni Dopo aver annunciato di essere positivo al Covid-19, la star di Real Time è stata travolta dalla polemica per aver viaggiato, consapevole di essere malato, dalla Sardegna e Roma Il boom di contagi da coronavirus tra i personaggi famosi non si arresta, ma come se questo non bastasse ecco innescarsi anche la polemica. A finire nel mirino del popolo social è Federico Fashion Style che, dopo aver annunciato di essere risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, è finito dritto dritto al centro di un'accesa discussione. Tutta colpa dell'atteggiamento tenuto dall'hair stylist prima e dopo il rientro dalle vacanze "infette". Soltanto due giorni fa Federico Fashion Style aveva annunciato, a sorpresa, di essere risultato ... Leggi su ilgiornale

ilgiornale : Positivo al covid-19, Federico Fashion Style è stato travolto dalla polemica per aver viaggiato con la febbre dalla… - grazia_natola : @ultimenotizie In bocca al lupo a chi ha viaggiato con la furbastra - sebo_carnage : @questamagliast1 @Solano_56 @ASRomaPress Deve fare le due settimane di quarantena a Londra, perché ha viaggiato dag… - emilio2703 : @HuffPostItalia Troppi incoscienti in giro! Ci vorrebbe una multa da fargli passare la voglia di uscire di casa..!… - mgulivo7 : RT @a_viscomi: Nik Spatari #RIP “Ho viaggiato attraverso i continenti. Ma ho un solo legame profondo: quello con il Mediterraneo. Apparteng… -

NEW YORK - "Donald Trump ha reso l'America e il mondo più sicuri. La sua determinazione di leader ha spazzato via la minaccia dello Stato Islamico. Il malvagio Abu Bakr al-Baghdadi è morto e i nostri ...

Mediterraneo, Erdogan ad Atene: "Ci prenderemo quello che è nostro. Non fate errori. Sarà la vostra rovina"

ATENE - Hanno preso il via oggi a sud di Cipro, nel Mediterraneo orientale, le esercitazioni congiunte delle forze armate di Grecia, Cipro, Francia ed Italia. Lo ha riferito il ministro della Difesa g ...

