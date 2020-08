“Ho perso 58mila fan”: Jovine denuncia il furto della sua pagina Facebook (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutta disavventura per Valerio Jovine, ex componente del gruppo 99 Posse. Il cantante ha denunciato il furto della sua pagina Facebook “Jovine” che contava 58mila fan. “Spero di recuperarla pure se so che già avete cancellato i post, le foto e tutto il resto”, ha scritto rivolgendosi agli hacker. “La musica è la mia vita e resta con me, ma mi avete regalato una giornata difficile. Spero solo per oggi… caro Facebook, mi potresti aiutare? Grazie. Se dovessi ricominciare da capo lo farei anche perché non mi sono mai fermato e mai mi fermerò, e poi so che posso contare su tanti amici”, ha proseguito l’artista che ha partecipato ... Leggi su anteprima24

