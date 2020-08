Highlights Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 154-111, gara-5 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, match dei playoff NBA 2020. Per i Clippers 41-22 il parziale della prima frazione, a cui ha fatto seguito una lunga cavalcata conclusa con ben 43 lunghezze di margine. I 154 punti messi a referto dai Clippers sono il nuovo record di franchigia per punti segnati ai playoff. Partita del riscatto per i Clippers e anche per Paul George: per lui sono 35 punti con 12 su 18 al tiro. Ottima anche la prestazione di Kawhi Leonard, autore di 32 punti con 12 su 19 al tiro, un paio di triple a bersaglio, sette rimbalzi e quattro assist raccolti davvero con il minimo sforzo. Luka Doncic fa enorme ... Leggi su sportface

Finisce con un 135-115 che non lascia dubbi e permette ai Lakers di portarsi sul 3-1. Los Angeles batte Portland e lo fa indossando una maglia speciale in onore del Kobe Bryant Day e con una grande pr ...

Video Juve Lione 2-1: gol e highlights

Pronta la risposta dell’ex bianconero, che ha mandato un augurio alla squadra di Sarri per il cammino in Champions League: “Speriamo di stapparle alla fine”. Simpatico siparietto negli studi di Sky Sp ...

