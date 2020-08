Highlights Denver Nuggets-Utah Jazz 117-107, gara-5 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Denver Nuggets-Utah Jazz, match dei playoff NBA 2020. I Nuggets si aggrappano alle giocare di Jamal Murray nel secondo tempo, ribaltano il match e portano a casa un successo che vale il 3-2 nella serie. Merito della point guard canadese di Denver, che segna 33 dei suoi 42 punti totali in un secondo tempo da record: 12 su 14 al tiro, restando in campo tutti e 24 i minuti e realizzando sul 101-101 ben nove punti in fila che hanno regalato il successo ai Nuggets. È lui il motivo per cui la squadra del Colorado riesce negli ultimi 20 minuti a passare dal -15 al +10 finale nel punteggio. Donovan Mitchell si ferma a “soli” ... Leggi su sportface

Il video con gli highlights di Utah Jazz-Denver Nuggets 129-127, match dei playoff NBA 2020. Gara-4 sorride ai Jazz, i quali colgono una vittoria molto importante che lo proietta sul 3-1 nella serie.

Il video con gli highlights di Utah Jazz-Denver Nuggets 129-127, match dei playoff NBA 2020. Gara-4 sorride ai Jazz, i quali colgono una vittoria molto importante che lo proietta sul 3-1 nella serie.