Hey Jude dei Beatles usciva negli USA 52 anni fa: Paul McCartney la scrisse per il figlio di John Lennon (Di mercoledì 26 agosto 2020) Incuriosisce oltremodo il fatto che Hey Jude dei Beatles sia in un certo senso collegata a Bohemian Rhapsody dei Queen: per le registrazioni della canzone più epica della sua carriera, infatti, Freddie Mercury usò lo stesso pianoforte impiegato da Paul McCartney. Fu proprio Paul, del resto, l'animo sensibile che mise nero su bianco la struggente ballata dei Fab Four tra i quali si respirava già aria di capolinea. Il suo rapporto con John Lennon, amico fraterno e partner in crime, era talmente intenso che Paul sentì una forte empatia verso il figlio Julian. Il piccolo Lennon, infatti, subiva il trauma del divorzio tra il padre John e la madre Cynthia Powell siglato nel ... Leggi su optimagazine

SpecialeLuca : Il 26 agosto 1968 i Beatles pubblicarono Hey Jude. Fu un successo planetario. Nello stesso giorno mia madre pubbli… - GabiiiPig : @hey_j_jude Uffaaa - GabiiiPig : @hey_j_jude MANO, UFFFAAAAAA - ikernehogws : @ollarehogws avrei accettato al massimo hey jude - Marian__136 : 'Non credo a chi torna... Credo a chi resta... sempre e comunque... Credo a chi si siede accanto e, in si… -

Ultime Notizie dalla rete : Hey Jude Hey Jude dei Beatles usciva negli USA 52 anni fa: Paul McCartney la scrisse per il figlio di John Lennon OptiMagazine Hey Jude dei Beatles usciva negli USA 52 anni fa: Paul McCartney la scrisse per il figlio di John Lennon

Incuriosisce oltremodo il fatto che Hey Jude dei Beatles sia in un certo senso collegata a Bohemian Rhapsody dei Queen: per le registrazioni della canzone più epica della sua carriera, infatti, Freddi ...

26 agosto 1968: i Beatles pubblicavano negli Usa il 45 giri di "Hey Jude", 1 / 13,

Spettacoli e Cultura - Il 26 agosto del 1968 i Beatles pubblicavano negli Usa il 45 giri di 'Hey Jude' destinato a diventare uno dei brani di maggiore successo nella loro storia con oltre 8 milioni di ...

Incuriosisce oltremodo il fatto che Hey Jude dei Beatles sia in un certo senso collegata a Bohemian Rhapsody dei Queen: per le registrazioni della canzone più epica della sua carriera, infatti, Freddi ...Spettacoli e Cultura - Il 26 agosto del 1968 i Beatles pubblicavano negli Usa il 45 giri di 'Hey Jude' destinato a diventare uno dei brani di maggiore successo nella loro storia con oltre 8 milioni di ...