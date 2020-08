Gruppo Volkswagen - Cina, a settembre i primi test per la guida autonoma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Gruppo Volkswagen avvierà i collaudi dei sistemi di guida autonoma nella città di Hefei, nella Cina orientale. Già a settembre il Gruppo tedesco porterà sulle strade del capoluogo della provincia dell'Anhui alcuni prototipi di Audi e-tron con l'obiettivo di aprire i test al pubblico già il prossimo anno, probabilmente con un servizio di ride sharing simile a quello già proposto da alcuni concorrenti negli Stati Uniti.Mercato fondamentale. La Cina è diventata uno dei poli mondiali della guida autonoma, sia per la presenza di svariate aziende attive nello sviluppo delle tecnologie driverless, come Baidu, Didi Chuxing, Pony.ai e WeRide, sia per la ... Leggi su quattroruote

