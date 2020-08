Grotte, vulcani, miniere: torna la Settimana del Pianeta Terra (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. - (Adnkronos) - Circa 300 milioni di anni fa, in quella che sarebbe diventata la Valsesia, l'eruzione di un supervulcano provocò una straordinaria esplosione. Un sito che oggi fa parte del Sesia Val Grande Unesco Global Geopark, e solo uno di quelli che, insieme con Grotte, ghiacciai, siti preistorici e miniere, si potranno scoprire dal 4 all'11 ottobre grazie ai geoeventi organizzati in occasione della Settimana del Pianeta Terra. Appuntamenti pensati per osservare da vicino la natura, ma anche musei, osservatori astronomici, cantine sotTerranee laghi, fiumi, colline. Da nord a sud oltre 50 siti apriranno le loro porte e tanti i 'geoeventi' organizzati: si potrà giocare a chi trova più fossili di insetti vissuti 11 milioni di anni fa sulla collina ... Leggi su iltempo

fisco24_info : Ambiente: grotte, vulcani e miniere, torna la Settimana del Pianeta Terra : -

Ultime Notizie dalla rete : Grotte vulcani Ambiente: grotte, vulcani e miniere, torna la Settimana del Pianeta Terra Yahoo Finanza Ambiente: grotte, vulcani e miniere, torna la Settimana del Pianeta Terra

Circa 300 milioni di anni fa, in quella che sarebbe diventata la Valsesia, l'eruzione di un supervulcano provocò una straordinaria esplosione. Un sito che oggi fa parte del Sesia Val Grande Unesco Glo ...

Dall’Etna al super-vulcano sepolto sotto la Valsesia

Rischio Eolie: notizie in diretta. Le faglie responsabili 4 anni fa del terremoto di Amatrice. In funzione il primo gravimetro quantico. Storie di eruzioni narrate da Sabrina Mugnos. Una ragazza che v ...

Circa 300 milioni di anni fa, in quella che sarebbe diventata la Valsesia, l'eruzione di un supervulcano provocò una straordinaria esplosione. Un sito che oggi fa parte del Sesia Val Grande Unesco Glo ...Rischio Eolie: notizie in diretta. Le faglie responsabili 4 anni fa del terremoto di Amatrice. In funzione il primo gravimetro quantico. Storie di eruzioni narrate da Sabrina Mugnos. Una ragazza che v ...