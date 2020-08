Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck pronta per la nuova sfida (Di giovedì 27 agosto 2020) La sua presenza aleggia nell’aria resta un mistero tra conferme e smentite, ma in tantissimi vorrebbero vedere Patrizia De Blanck entrare nella Casa più spiata d’Italia. Eppure, Alfonso Signorini potrebbe davvero fare il colpaccio e averla nel cast. In una recente intervista rilasciata per Il Giornale, la contessa De Blanck ha raccontato il perché ha scelto di partecipare alla prossima edizione e le sue condizioni. Patrizia De Blanck al Gf Vip Diverse partecipazioni televisive, un reality del calibro dell’Isola dei Famosi, esperienza condivisa con la figlia, che arrivò seconda dietro Walter Nudo, e una partecipazione data per certa alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Una decisione nata dalla voglia di ... Leggi su thesocialpost

