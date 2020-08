Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: Perchè ho detto si al reality” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tra i tanti nomi circolati come prossimi inquilini della casa del Grande Fratello Vip anche quello d’Elisabetta Gregoraci che ha confermato al magazine Chi la sua partecipazione al reality. La showgirl attualmente conduttrice di Battiti Live, ha spiegato in una lunga intervista perché ha deciso di dire si ad Alfonso Signorini che anche in quest’occasione sarà il conduttore del programma. Elisabetta ha rivelato di trovarsi in un momento della sua vita professionale ma anche privata dove ha bisogno di far conoscere al pubblico la persona che è senza filtri, il Grande Fratello è l’occasione giusta per vivere un’esperienza diversa, dove apparirà il suo modo d’essere senza condizionamenti dovuti e richiesti ... Leggi su quotidianpost

