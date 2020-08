GQ Club: ripartiamo da Cortina (Di mercoledì 26 agosto 2020) GQ torna sul territorio attraverso il proprio format di eventi GQ Club: due giorni di incontri esclusivi e momenti di confronto moderati dal direttore Giovanni Audiffredi in cui interverranno personalità del mondo della moda, dell'imprenditoria e cari amici del brand. L'Hotel De La Poste di Cortina D'Ampezzo ospiterà venerdì 28 e sabato 29 agosto questa prima edizione post lockdown di GQ Club nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale. Creativity Sparks Passion è il titolo dei due talk, eventi principali della due giorni ampezzana: passione è la nostra parola chiave, il racconto delle passioni maschili è la nostra mission, che attraverso gli appuntamenti GQ Club portiamo sul campo e sui social. «Siamo davvero felici di tornare a dialogare ... Leggi su gqitalia

