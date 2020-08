GPS, in migliaia ricorrono per la valutazione dei titoli. Ancora possibile aderire (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Per le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), Ancora una volta, “in migliaia hanno chiesto di ricorrere perché hanno visto che i titoli sono stati sempre valutati nelle graduatorie d’istituto, nella seconda o terza fascia, che hanno permesso in questi anni di poter prendere diverse supplenze e quindi di maturare maggiore esperienza. Ma tutto un tratto questi titoli non valgono più, nella prima e nella seconda fascia, con la nuova tabella di valutazione dei titoli dell’ordinanza ministeriale” – sottolinea Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato della scuola Anief –. Ecco quindi che si incrociano due principi quello di affidamento e quello di ragionevolezza che sono violati su ... Leggi su quifinanza

